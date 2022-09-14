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زيادة أسعار الطاقة في فرنسا 15 بالمئة إثر الأزمة الأوكرانية ونقص إنتاج الكهرباء

2022-09-14

باريس-سانا

رفعت فرنسا أسعار الطاقة في البلاد 15 بالمئة إثر الأزمة الأوكرانية ونقص إنتاج الكهرباء.

ونقلت رويترز عن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قولها اليوم إن الزيادة المسموح بها في أسعار الطاقة للأسر ستكون 15 بالمئة لكل من الغاز والكهرباء موضحة أن سبب الزيادة يرجع إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية ونقص إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية المحلية.

ولفتت بورن إلى أنه سيبدأ سريان الزيادة بأسعار الغاز في كانون الثاني المقبل بينما سيبدأ سريان الزيادة بأسعار الكهرباء في شباط.

بدوره قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن “صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في فرنسا في ميزانية 2023 ستبلغ 16 مليار يورو”.

وكانت صحيفة ذى ايكونوميست البريطانية ذكرت أمس الأول أن الدول الأوروبية ستعاني من الإفلاس إذا لم تعالج أزمة الطاقة مؤكدة أنها ستضطر إلى تخصيص 1.4 تريليون يورو لتغطية فواتير الغاز والكهرباء بواقع سبعة أضعاف عما كانت عليه.

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