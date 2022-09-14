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طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2022-09-14

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في ساعات بعد الظهر وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

 

منطقة دمشق 31 / 17
المنطقة الجنوبية 30 / 18
المرتفعات الجبلية 24 / 12
المنطقة الوسطى 30 / 17
المنطقة الساحلية 31 / 21
المنطقة الشمالية 32 / 17
منطقة الجزيرة 34 / 20
المنطقة الشرقية 37 / 22
منطقة البادية 33 /16

 

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