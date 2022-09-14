التربية تطلب من مديرياتها متابعة واقع توزيع الكتاب المدرسي

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية من مديرياتها وفروع المؤسسة العامة للطباعة في المحافظات متابعة توزيع الكتاب المدرسي مجاناً على المدارس الرسمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف التاسع الأساسي وعلى مدارس أبناء وبنات الشهداء.

وأكدت الوزارة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه اليوم ان تكون كتب الصفين الأول والثاني الأساسي جديدة إضافة إلى توزيع كتب جديدة وغير مستعملة لمنهاج اللغة الإنكليزية التدريبات “الأنشطة” للصفوف من الثالث الأساسي وحتى الصف التاسع الأساسي كونها مطبوعة وفق أعداد الطلاب الواردة من مديريات التربية.

كما أكدت الوزارة ضرورة توجيه لجنة الكتاب المدرسي بمراعاة العدالة بتسليم الكتب “جديد-قديم” بين التلاميذ بالنسبة إلى الكتب المعاد توزيعها وفقاً لتعليمات إعادة التوزيع مع الالتزام بعدم توزيع الكتاب الملغى أو التالف أو الممزق وغير الصالح للاستخدام وسحبه من التلاميذ وتسليمهم كتباً جديدة بديلةً عنها بالتنسيق بين لجنة الكتاب المدرسي وأمين المستودع الفرعي ومنح مهلة أسبوع لاستبدالها.

وكلفت الوزارة في تعميمها لجنة الكتاب المدرسي والموجهين التربويين والاختصاصيين ومشرفي المجمعات التربوية متابعة التنفيذ ومعالجة أي حالة مخالفة أو ما تحتاج إلى علاج فضلاً عن متابعة تنفيذ البلاغ الوزاري بشأن منح نسخة مجانية من كتب مرحلة التعليم الثانوي والتنسيق مع الجهات العامة في المحافظة للمؤازرة بالسيارات اللازمة لنقل وتوزيع الكتاب المدرسي وموافاة المؤسسة العامة للطباعة بالإجراءات المتخذة والمشاكل والصعوبات التي تعترض واقع العمل والمقترحات للمعالجة.