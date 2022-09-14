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روسيا: مستعدون لمساعدة قيرغيزستان وطاجيكستان على حل قضايا الحدود

2022-09-14

موسكو-سانا

دعت روسيا اليوم الجانبين القيرغيزي والطاجيكي إلى اتخاذ تدابير لمنع أي استفزازات على الحدود بين البلدين مشيرة إلى استعدادها لمساعدتهما في حل قضايا الحدود.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته على موقعها على الانترنت بالنظر إلى الاتفاقات القائمة بين رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان ندعو الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي وأن يقوما معاً بمنع أي نوع من الاستفزاز.

وأضاف البيان تعرب موسكو عن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى حل طويل الأجل مقبول للطرفين لقضايا الحدود بالاستعانة بالتجربة الروسية لترسيم الحدود بما في ذلك مع الدول المجاورة في آسيا الوسطى.

يذكر أنه في وقت سابق اليوم أعلنت إدارة مدينة أسفيرا في طاجيكستان مقتل عنصرين من حرس الحدود الطاجيكي وإصابة 16 آخرين بجروح  في تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان حيث يسود توتر بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

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