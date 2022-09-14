لوغانسك: مقتل فتاة وإصابة أربعة جراء قصف أوكراني على مأوى أيتام

لوغانسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل فتاة وإصابة أربعة أشخاص في قصف نفذته القوات الأوكرانية على مأوى للأيتام ببلدة بيريفالسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السلطات قولها في بيان إن القوات الأوكرانية استهدفت بيريفالسك بـ 6 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع ما أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً إضافة إلى إصابة 4 أشخاص لافتاً إلى أنه تم تدمير مبنى كلية بيريفالسك التي كانت تستخدم كمأوى للأطفال الأيتام.

كما أشارت سلطات لوغانسك إلى تعرض مدينة ستاخانوف الواقعة على بعد 60 كم غرب العاصمة لقصف أوكراني بـ 6 صواريخ “هيمارس” موضحة أن المعلومات الفورية لم تشر إلى سقوط ضحايا.

وفي بلدة سفيتلودارسك في جمهورية دونيتسك المجاورة أصيبت امرأة وألحقت أضرار بدار الثقافة المحلية نتيجة استهداف البلدة بـ 6 صواريخ “هيمارس” من قبل الفصائل الأوكرانية.

وكان شخصان قتلا وأصيب آخر بجروح أمس جراء قصف للجيش الأوكراني على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

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