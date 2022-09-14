الجيش الروسي يؤمن حدود خيرسون

موسكو-سانا

أعلن سيرغي إليسيف رئيس الحكومة الإقليمية في خيرسون اليوم أن حدود مقاطعة خيرسون محمية بشكل آمن من قبل الجيش الروسي بحيث سيتم منع أي محاولات من قبل القوات الأوكرانية للتقدم نحوها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن إليسيف قوله إن الوضع في خيرسون مستقر تماماً فالقوات المسلحة الروسية تؤمن بشكل موثوق حدود المنطقة ولدينا ما يكفي من القوات والوسائل لمنع أي محاولات من الجانب الأوكراني للتقدم نحوها.

وأشار إليسيف إلى أن السلطات الإقليمية تبذل قصارى جهدها لمنع انتشار الذعر بين السكان مشدداً على أنه ليس هناك أي سبب يدعو للذعر وأن كل شيء على ما يرام.

وكان نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف كشف أمس أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون تجاوزت 3500 عسكري مضيفاً أن معظم هؤلاء القتلى هم من الأشخاص الذين حشدهم نظام كييف بالقوة وانضموا إلى الجيش وألقوا بهم في بوتقة الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في منتصف آذار الماضي أن خيرسون تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

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