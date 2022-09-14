كارتشا يحذر من احتمال وقوع كارثة نووية في محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن مستشار المدير العام لشركة “روسإينرجوآتوم” التابعة لعمليات محطة الطاقة النووية الروسية رينات كارتشا أن وقف المفاعلات في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه يحد من فرص وقوع كارثة نووية بشكل كبير لكنه لا يمنع احتمالات وقوعها.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قال كارتشا في تصريح تلفزيوني اليوم: هناك الكثير من الوسائل لخلق تهديدات وكارثة نووية في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه وأنه طالما لم تتوقف أوكرانيا عن قصف المحطة ومنشآتها الملحقة فسوف يظل التهديد مستمراً.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت صباح اليوم عملية ضرب مروحيات هجومية روسية من طراز “كا 52” لقارب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية كان يعتزم الهبوط والاستيلاء على منشأة ذات أهمية استراتيجية بالقرب من المحطة.

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