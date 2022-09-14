الجيش الروسي يسقط حوامة من طراز (مي 8) وأربع مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت ودمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأهداف العسكرية الأوكرانية بينها دبابات وعربات مدرعة ومعدات عسكرية إضافة الى اسقاط حوامة من طراز “مي 8” وأربع مسيرات.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم بأن القوات الأوكرانية وخلال عملياتها الهجومية الفاشلة باتجاه نيكولاييف كريفوي روغ وخاصة في بلدات ميرنوي وسوخوي ستافوك وبيلوغوركا وبروسكينسكوي وأولغينو بضواحي خيرسون وترنوفية بودي بمنطقة نيكولايف تكبدت خسائر كبيرة منها مقتل 150 جندياً وتدمير 8 دبابات و13 عربة قتال مشاة و11 عربة مدرعة أخرى.

وذكر كوناشينكوف أن ضربات عالية الدقة من قبل الطيران الروسي على نقاط انتشار مؤقتة ومواقع قتالية لوحدات الألوية الميكانيكية 53 و54 و110 ولواء الدفاع الإقليمي 128 ولواء المشاة 68 للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدات فيرخني كامينكي ونيكولايفسك وأفدييفا ونوفوكاليننوفو بيتروفسكوي ونوسيولكا وفيرميفكا وسيفيرسك بجمهورية دونيتسك أسفرت عن القضاء على نحو 250 جندياً أوكرانياً وتدمير أكثر من 20 وحدة من المعدات العسكرية.

وقال كوناشينكوف إن الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوفضائية الروسية على مواقع لواء المشاة الميكانيكي 75 و86 في مقاطعتي نوفوسيليفكا ودوبروبوليه بإقليم زابوروجيه أدت إلى تصفية نحو 70 جندياً أوكرانياً وتدمير 5 وحدات من المعدات العسكرية.

وفي منطقة خاركوف في محيط بلدات دفورشنايا وبالاكليا وكوبيانسك تم توجيه ضربات نارية مكثفة على القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين الميكانيكيين 14 و39 للقوات المسلحة الأوكرانية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 قتيلاً وجريحاً إضافة إلى تدمير أكثر من10 وحدات عتاد عسكري.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية هاجموا مواقع قتالية ونقاط انتشار مؤقتة للواء 25 المحمول جواً والفوج التاسع من الحرس الوطني ولواءي المشاة الآليين 56 و61 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 103 للدفاع الإقليمي والتشكيل المسلح المتطرف “كراكن” في بلدات زوريانوي ونيكولايفكا وكريفايا لوكا وراي أليكساندروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وكاميشيفاخ في منطقة زابوروجي وتيرنيفكا بمنطقة نيكولاييف.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت مركبة قتالية أوكرانية من راجمات الصواريخ “اوراغان” في محيط كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك.

وأضاف أن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الجوفضائية الروسية دمرت فوق سلسلة جزر كينبورن بمنطقة خيرسون طائرة هليكوبتر من طراز “مي 8” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وعلى متنها مجموعة تخريب واستطلاع كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع مسيرات فوق بلدات مكسيم غوركي وأوكراينكا بمنطقة خيرسون وسفيتلوي منطقة زابوروجي إضافة إلى صاروخ “توتشكا أو” البالستي في أجواء أليكساندروفكا بمنطقة خيرسون.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه تم أيضاً اعتراض33 قذيفة من راجمات الصواريخ المتعددة منها سبعة صواريخ من نوع “أولخا” فوق بلدات كيسيليفكا وبورغونكا بمنطقة خيرسون ومدينة دونيتسك وكذلك 26 قذيفة أخرى من طراز “هيمارس” في أجواء موزيكوفكا ونوفايا كاخوفكا وفيزيولوي وراكوفكا وتومارينو ومحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وجسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون وستاروملينوفكا في جمهورية دونيتسك.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير293 مقاتلة و155 مروحية و1948 مسيرة و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و4921 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و835 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و3386 مدفع ميدان وهاون وكذلك 5552 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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