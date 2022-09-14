ليلة أخيرة.. عرض مسرحي يجسد عدداً من التناقضات الاجتماعية والإنسانية

دمشق-سانا

سلط العرض المسرحي ليلة أخيرة التي ألفها وأخرجها محمد الحفري الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية حيث أن العرض ينتمي إلى المونودراما ويعتمد على الممثل الواحد وقدرته الاستثنائية في تجسيد شخصيات كثيرة.

وتطرقت المسرحية التي أقامها فرع القنيطرة لاتحاد الكتاب العرب واستضافها مركز فيق الثقافي بمساكن برزة إلى النتائج السلبية التي خلفتها الحرب على بلدنا من النواحي الاجتماعية والإنسانية وتأثيرها على المجتمع.

وأوضح المؤلف والمخرج الحفري في تصريح لسانا أن هذا العرض يتحدث في قيمته الأساسية عن بائع كتب مستعملة يهرب إلى بيته خوفاً من القذائف الإرهابية وهناك يبدأ بسرد حكايته لزوجته التي يعيش معها حياة مليئة بالكثير من التناقضات الاجتماعية والإنسانية.

بدوره عبر الممثل مدين رحال الذي جسد شخصية عباس الرجل الخمسيني بائع الكتب المستعملة عن سعادته باداء هذه الشخصية التي تحمل في طياتها الكثير من التناقضات التي تعيشها النفس البشرية كالصراع بين الخير والشر والحب والكره لافتاً إلى صعوبة أداء هذا الدور باعتباره يعتمد على القدرات الاستثنائية للممثل الواحد.

محمد خالد الخضر

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