السورية للمخابز تعلن عن حاجتها للتعاقد مع عدد من الأشخاص للعمل كمشرفين على المخابز

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن حاجتها للتعاقد مع عدد من المواطنين الذكور من غير العاملين في الدولة للعمل كمشرفين على المخابز التابعة للمؤسسة والعاملة بنظام الإشراف.

وأوضحت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يتم تقديم الطلبات إلى ديوان المؤسسة بعد الاطلاع على شروط ومدة التعاقد اعتباراً من الـ 2 وحتى الـ 13 من تشرين الأول القادم وذلك في مقر المؤسسة بدمشق لافتة إلى أن موعد الاختبار العملي يحدد لاحقاً للمتقدمين ممن يتوفر فيهم الخبرة الكافية والقدرة على صناعة الخبز وتشغيل المخابز.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم التعاقد مع الناجحين حسب تسلسل درجات نجاحهم والشواغر المتوافرة بعقود سنوية قابلة للتجديد مبينة أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل متابعة صفحة المؤسسة على الفيسبوك أو التلغرام أو موقعها الالكتروني.

علي عجيب

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