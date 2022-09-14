رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في تطوير العلاقات مع دول الجوار

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تطوير العلاقات مع دول الجوار يمثل إحدى السياسات الأساسية للحكومة من أجل تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ولعب دور فاعل في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله اليوم قبيل مغادرته مطار مهرآباد الدولي في العاصمة طهران متوجها إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند إن “الهدف من هذه الزيارة هو تنمية سياسة حسن الجوار وتعزيز التعددية” مضيفاً: “في الخطوة الأولى تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة ووجودها الفاعل فيها”.

وأوضح رئيسي أن الاجتماعات الثنائية التي سيجريها على هامش قمة شنغهاي للتعاون ستناقش القضايا الإقليمية والتنمية الدولية مع قادة الدول الأعضاء في المنظمة معربا عن أمله في أن تكون هذه القمة خطوة لتطوير وتعزيز العلاقات بين إيران ودول الجوار والمنطقة.

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