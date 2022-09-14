سيدة تنجح بتأسيس مشروع إنتاج مستحضرات التجميل من منتجات خلية النحل

حمص-سانا

تمكنت السيدة منال معمر من تطويع خبرتها العملية والأكاديمية في تربية النحل ضمن مشروع اقتصادي صغير خاص بإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية المصنوعة من منتجات خلية النحل والعسل.

السيدة معمر وخلال لقائها مرسلة سانا ذكرت أنها بدأت بالعمل في تربية النحل منذ نحو 24 عاماً وبعد انتسابها إلى اتحاد النحالين العرب عام 2017 بدأت بإنتاج العسل وباقي منتجات الخلية موضحة أنه من خلال مشاركتها في أغلب المؤتمرات الدولية لاتحاد النحالين العرب والمهرجانات والمعارض المحلية وتعرفها على خبراء مربي النحل السوريين والعرب والأجانب اكتسبت خبرة كبيرة دفعتها للانطلاق بقوة في مشروعها الخاص الذي تطمح من خلاله تقديم منتجات تضاهي بجودتها الماركات العالمية.

وقالت: دخلت عالم العناية بالبشرة والشعر بعد اتباعي العديد من الدورات التخصصية الأكاديمية حيث تمكنت من صناعة الشامبو والبلسم الصحي الخالي من المواد الكيميائية المصنوع يدوياً من الخلاصات الطبيعية العشبية والعسل والعكبر “البروبوليس” وحبات الطلع وشمع العسل إلى جانب صناعة الصابون يدوياً من زيت الزيتون والزيوت المقطرة والخلاصات العشبية ومنتجات خلية النحل لافتة إلى طموحها أن يكون المنتج الأول محلياً والوحيد بمكونات طبيعية صحية وسيتم طرحه في الأسواق المحلية بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكدت معمر أن مشروعها الخاص هذا وفر لها مردوداً مادياً جيداً وفتح أمامها آفاقاً جديدة للعمل ولتطوير خبرتها ومهاراتها ومكنها من التعرف على مجالات الاستفادة من منتجات خلية النحل.

هنادي ديوب

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency