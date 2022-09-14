روغوف: قوات كييف تحشد عناصرها لشن هجوم على محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

كشف رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف عن قيام القوات الأوكرانية بحشد أعداد كبيرة من عناصرها وكميات ضخمة من العتاد على خط المواجهة قبالة محطة زابورجيه النووية بشكل غير مسبوق.

ونقل موقع روسيا اليوم عن روغوف قوله في حديث تلفزيوني اليوم “يوجد عدد كبير لمسلحي نظام كييف لم تشهده المواجهة من قبل… قاموا بحشد عدد كبير من قوات العمليات الخاصة ومن المسلحين الأجانب وعدد كبير من عناصر الدفاع الإقليمي وجنود الاحتياط كذلك كميات كبيرة من العتاد العسكري والأسلحة بما في ذلك مدافع الهاوتزر من طراز أم 777 وراجمات صواريخ من طراز هيمارس وغراد وأوراغان”.

وأكد روغوف وجود عدد من المرتزقة بين المسلحين المنتشرين على الجبهة ويتكلمون اللغة الإنكليزية والبولندية مشيراً إلى أن الاستعدادات تشير إلى نية مهاجمة المحطة.

بدوره أعلن رئيس إدارة مدينة إينرغودار القريبة من محطة زابوروجيه النووية ألكسندر فولغا أنه “يجب الاستعداد لكل النشاطات المحتملة من جانب القوات الأوكرانية المتمركزة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر”.

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