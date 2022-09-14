مقتل جنديين في هجوم إرهابي غرب مالي

باماكو- سانا

أعلن الجيش المالي مقتل اثنين من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة غرب البلاد.

وقالت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلحة في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن “عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور آلية تابعة لفوج المظليين الكوماندوس ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة من عناصر الفوج”.

وأعلنت جماعة موالية لتنظيم “القاعدة” الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أوردته منظمة سايت غير الحكومية الأميركية المتخصصة في رصد الجماعات المتطرفة.

يذكر أنه منذ عام 2012 تشهد مالي تمرداً مسلحاً وأعمال عنف نفذتها حركات انفصالية وإرهابية شمال هذا البلد وامتد إلى الوسط وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ما تسبب في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافة إلى تشريد الآلاف.

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