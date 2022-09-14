أرمينيا: القوات الأذربيجانية تستأنف قصفها لمناطق حدودية

يريفان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية بدأت صباح اليوم باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وأنواع أخرى من الأسلحة في هجومها على عدة محاور على الحدود بين البلدين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “إن الأوضاع ظلت متوترة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية طوال الليلة الماضية فيما استخدمت القوات الأذربيجانية طائرة دون طيار على محور بلدة جيرموك” مشيرة إلى أن هذه القوات استخدمت المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل وبدأت العمليات الهجومية في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بالتسبب في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت على الحدود بين البلدين أول أمس والتي أودت بأرواح ما لا يقل عن 100 شخص من الجانبين.

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