قتيل وجريحان في إطلاق نار بمركز تدريب للجيش التايلاندي في بانكوك

بانكوك-سانا

قتل شخص واحد وجرح اثنان آخران صباح اليوم في إطلاق نار بمركز لتدريب الجيش التايلاندي وسط العاصمة بانكوك.

وقال المتحدث باسم الشرطة التايلاندية كيسانا فاثاناشاروين لوكالة فرانس برس إنه “تم اعتقال مشتبه به بعد الحادث” فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوف عسكري ووقع إطلاق النار داخل موقع لتدريب للجيش في منطقة بالعاصمة تضم عدداً كبيراً من المباني.

وكان 29 شخصاً قتلوا في شباط 2020 في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد.

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