مباحثات سورية إيرانية في طهران للارتقاء بالمنتج الثقافي  

طهران-سانا

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ووزير الثقافة الإيراني الدكتور محمد مهدي اسماعيلي خلال لقائهما مساء اليوم في طهران أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين للارتقاء بالمنتج الثقافي بما يسهم في تحصين الهوية وبناء الفكر وتعزيز الانتماء.

كما شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات الفنية في مجالات الموسيقى والسينما والفن التشكيلي وعرضا مهام وزارتيهما وخطط عملهما.

وأكدت الدكتورة مشوح ضرورة الإسراع بتوقيع برنامج تنفيذي مع وزارة الثقافة الإيرانية ومذكرة تفاهم بين المتحف الوطني بدمشق والمتحف الوطني في طهران وأخرى بين مكتبة الأسد الوطنية وهيئة الأرشيف الوطنية في إيران كدليل للتعاون المستمر بين الجانبين والقائم على أسس سليمة ودراسة ودراية ومصالح مشتركة بين الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب والوفد المرافق للوزيرة مشوح.

وخلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بطهران أكد وزير الثقافة الإيراني استعداد بلاده للتعاون في المجالات كافة.. السينما والفن والكتب والفنون المسرحية والتشكيلية والإعلامية مشدداً على عمق علاقات البلدين التاريخية والتي استثمرت خلال الأسابيع القليلة بإقامة أسبوع ثقافي إيراني في دمشق كاشفاً عن قرب زيارته لسورية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

بدورها أكدت الوزيرة مشوح عراقة العلاقات الصداقة السورية الإيرانية القائمة على روابط تاريخية وحضارية مغرقة في القدم مؤكدة التصميم على صون سيادتنا الوطنية وحرية قرارنا ووحدة أراضينا ومعبرة عن الشكر لوقوف إيران إلى جانب سورية في حربها على قوى الإرهاب والتكفير التي تريد أن تمحو هوية السوري وماضيه العريق وأن تقضي على مستقبله.

وأكدت وزيرة الثقافة بأن عجلة الثقافة لم ولن تتوقف ما يبث الأمل في النفوس بأننا سنعمل سوية حتى نرتقي بمستوى علاقتنا الثقافية إلى مستوى العلاقات السياسية.

وكانت الدكتورة لبانة مشوح بحثت مع وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري في وقت سابق اليوم على هامش زيارتها إلى إيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التربوية والتعليمية والثقافية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency