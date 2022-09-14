بايرن ميونخ يهزم برشلونة بثنائية نظيفة

ميونخ-سانا

واصل فريق بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته على ضيفه برشلونة بفوزه عليه 2.0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز الهدف الأول للبايرن عند الدقيقة الـ 50 من عمر المباراة كما سجل المهاجم الألماني ليروي ساني الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 54 من زمن اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “اليانز ارينا” بمدينة ميونخ.

وبهذا الفوز حقق بايرن ميونخ انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الجديد لدوري الأبطال بعد الأول على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين من دون رد في عقر داره بينما تجرع فريق برشلونة مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد بعد فوزه العريض على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 على ملعب كامب نو في الجولة الأولى.