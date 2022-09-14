الصحة: 53 إصابة مثبتة بالكوليرا و7 وفيات مسجلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في البلاد بلغ 53 إصابة توزعت في حلب 22 والحسكة 13 ودير الزور 10 واللاذقية 6 ودمشق 2.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم بلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا 7 توزعت في حلب 4 ودير الزور 2 والحسكة 1.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإصدار تحديث عن الوضع الوبائي يتم نشره عبر منصاتها الرسمية حول مرض الكوليرا كل 48 ساعة لتسهيل الحصول على المعلومة من مصدرها المؤكد والحصري.

وأكدت الوزارة أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية مع التنويه بأن العلاج متوافر بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين وشرب المياه من مصدر آمن وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته إضافة إلى أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

وأهابت الوزارة بضرورة توخي الدقة وأخذ المعلومة من مصدرها فقط مؤكدة أنها المعنية حصراً بالإعلان عن أي مرض أو وباء وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية لضمان صحة الفرد والمجتمع داعية إلى متابعة منصاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.