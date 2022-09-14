مادورو يهنئ بوتين بفوز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات الإقليمية

كراكاس-سانا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تهنئته اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الساحق لحزب “روسيا الموحدة” الحاكم في الانتخابات الإقليمية والبلدية.

واعتبر مادورو في تغريدة على تويتر كما نقل موقع روسيا اليوم أن فوز حزب روسيا الموحد الساحق في هذه الانتخابات البلدية والإقليمية يؤكد دعم الشعب الروسي للحزب.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أكد في وقت سابق أن الانتخابات التي شهدتها البلاد اليوم تؤكد دعم المواطنين الكبير للرئيس فلاديمير بوتين في قراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.