النفط يغلق منخفضاً

نيويورك-سانا

أغلقت أسعار النفط على انخفاض اليوم بنسبة واحد في المئة تقريباً متأثرة بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني انخفضت 83 سنتاً عند التسوية إلى 93.17 دولاراً للبرميل بنسبة هبوط 0.9 بالمئة بعدما جرى تداولها في نطاق بين 91.05 دولاراً و 95.53 دولاراً للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 87.31 دولاراً للبرميل عند التسوية بعد تعاملات تراوحت بين 85.06 دولاراً و 89.3 دولاراً.

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