بيسكوف: بدء اجتماع منظمة الأمن الجماعي الطارىء لبحث التصعيد على الحدود الأرمينية والأذربيجانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي الطارئة عبر تقنية الفيديو لبحث التوتر الحاصل على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله إن الاجتماع بدأ بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك بناء على طلب أرمينيا على خلفية تصعيد التوتر على حدودها مع أذربيجان.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم في بيان لها عن قلقها البالغ من التدهور الحاد للوضع فى بعض المناطق الحدودية الأرمينية الأذربيجانية داعية الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من تصعيد الموقف والتحلى بضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وفقا للبيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا التى تم التوصل إليها العام الماضي.

واندلعت اشتباكات الليلة الماضية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتبادل الجانبان الاتهامات ضد بعضهما لجهة بدء التصعيد.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا فى التاسع من تشرين الثانى 2020 وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعا بين باكو ويريفان فى إقليم ناغورنى قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر.