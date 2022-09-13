الأسير محمود تعامرة يعاني تدهوراً في صحته جراء انتهاكات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يعاني الأسير محمود جمال تعامرة أوضاعاً صحية حرجة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وأوضح نادي الأسير في بيان أوردته وكالة وفا أن الحالة الصحية للأسير تعامرة تتفاقم مع مرور الوقت إذ يعاني من تشنجات وتقلصات في قدميه وحرارة عالية فيهما وآلاماً تمتد إلى الركبتين ومنطقة الحوض بالإضافة إلى تورم في وجهه.

يذكر أن الأسير تعامرة 24 عاماً من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية معتقل منذ عام 2020 ويقضي حكماً بالسجن في معتقل النقب الصحراوي لمدة 32 شهراً كما اعتقل سابقاً مرات عدة منذ أن كان في عمر الـ 18 وأمضى ما مجموعه خمس سنوات في معتقلات الاحتلال.

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