موسكو: روسيا ملتزمة بمبادئ منظمة شنغهاي لتشكيل نظام عالمي تعددي

موسكو-سانا

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف التزام روسيا بمبادئ منظمة شنغهاي للتعاون كبديل حقيقي للهياكل والآليات الغربية لأن أعضاءها ملتزمون بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أوشاكوف قوله اليوم “إن منظمة شنغهاي للتعاون تضم دولاً ذات تقاليد ثقافية وحضارية مختلفة وسياسات خارجية مختلفة ومع ذلك فإن العمل داخل هذه المنظمة مبني على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ما جعل بالإمكان تحويلها إلى منظمة فعالة في فترة تاريخية وجيزة”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم أن وجود نظام عالمي أحادي القطب أصبح أمراً مستحيلاً لافتاً إلى أن أسس هذا النظام اخذت تتصدع على نحو خطير.