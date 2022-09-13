قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الفلسطينيين فيها وأطلقت عليهم الرصاص وقنابل الغاز السام ثم أغلقتها.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية بالضفة وسلمت إخطارات بهدم 14 منشأة منها منشآت سكنية كما داهمت منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وسلمت إخطارات أخرى بهدم عدة منشآت زراعية.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة في جنين وداهمت منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وفتشتها ثم أغلقت عدة طرق فيها ونصبت حواجزها العسكرية.

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