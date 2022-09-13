أوشاكوف: حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنسبة 120 بالمئة

موسكو-سانا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنسبة 120 بالمئة في العام حيث زادت إمدادات النفط والفحم والأسمدة الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أوشاكوف قوله للصحفيين اليوم علاقاتنا مع الهند تتطور بنشاط حيث زاد حجم التجارة بشكل كبير في العام الجاري وارتفع بنحو 120 في المئة وان إمدادات روسيا من النفط والفحم والأسمدة تزداد حاليا.

كما أوضح أنه يتم اتخاذ إجراءات ثنائية لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وتأتي تصريحات أوشاكوف قبل انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند باوزباكستان يومي الـ 15 والـ16 من الشهر الجاري حيث يتوقع أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءات مع قادة الدول المشاركة في المنظمة بما فيها الهند.

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