تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال آب الماضي

واشنطن-سانا

تسارعت نسب التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر آب الماضي بشكل أكثر من المتوقع مستمراً في خلق ضغوط مالية شديدة على الأمريكيين.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن وزارة العمل قولها إن “مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة الشهر الماضي بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 بالمئة”.

وارتفعت الأسعار الأساسية للأغذية والطاقة بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.1 بالمئة كما ارتفعت الأسعار الأساسية أكثر من المتوقع على أساس شهري حيث قفزت بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي وهي زيادة أكبر مما كانت عليه في نيسان وأيار وحزيران وتموز وإشارة مقلقة إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد لا تزال قوية.

وعززت التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency