الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً من طراز (تشونغشينغ 1 أي)

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً إلى الفضاء وذلك على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش سيفن).

وذكرت وكالة شينخوا أنه “تم إطلاق القمر الصناعي (تشونغشينغ 1 أي) من مركز إطلاق وينتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة جزيرة هاينان جنوب البلاد وسرعان ما دخل إلى المدار المخطط له حيث سيقدم خدمات نقل صوت وبيانات وإذاعة وتلفزيون عالية الجودة”.

وقال مركز الإطلاق: إن هذه العملية تعد المهمة الـ 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

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