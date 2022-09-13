ريابكوف: لندن وواشنطن تحاولان إخفاء معلومات حول الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لندن وواشنطن تحاولان إخفاء معلومات حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي نقلته وكالة نوفوستي اليوم: “إن روسيا في حديثها عن النشاط الخطير للمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا لا تحاول صرف الانتباه عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

ورداً على سؤال لصحفي بريطاني بين ريابكوف أن الحديث يدور هنا عن جذب انتباه متواصل ومقصود إلى مشكلة جدية للغاية تريد لندن وواشنطن (كنسها إلى تحت السجادة) وإخفاءها وإظهارها أنها ببساطة مفتعلة وأنها عنصر من استراتيجية التضليل الروسية.

وقال ريابكوف: “نتحدث عما تم العثور عليه في المختبرات المعنية والوثائق التي قمنا بجمعها خلال العملية العسكرية الخاصة على مدى نصف سنة بل وأكثر من ذلك” مضيفاً “لذلك لا أوافق على مصطلح صرف الانتباه”.

وكان مدير إدارة منع الانتشار والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف أكد في شهر أيار الماضي أن الحقائق التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تثبت أن الأنشطة البيولوجية العسكرية فيها نفذت بدعم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بما يتعارض مع المادتين الأولى والرابعة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.

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