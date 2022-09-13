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بيسكوف: وجود عالم أحادي القطب أصبح مستحيلاً

2022-09-13

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن وجود نظام عالمي أحادي القطب أصبح أمراً مستحيلاً لافتاً إلى أن أسس هذا النظام أخذت تتصدع على نحو خطير.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم للصحفيين: إننا نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين من حيث استحالة استمرار وجود العالم أحادي القطب مشدداً على أن مثل هذا الوضع لم يعد ممكناً.

وخلص بيسكوف إلى أن أسس مثل هذا النظام قد انهارت بشكل خطير وتعثرت وهناك واقع جديد في طريقه إلى الظهور.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشان شو قال خلال زيارة لمجلس الدوما الروسي يوم الجمعة الماضي:. إن من المجالات المهمة في التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة في العالم.

وفي سياق آخر قال بيسكوف: إن الجانب الأوكراني وفق المعلومات المتوافرة ينفذ العديد من الإجراءات العقابية في منطقة خاركوف واصفاً إياها بالشائنة.

وأضاف بيسكوف: لا يوجد اليوم معلمون روس في منطقة خاركوف مؤكداً صحة تصريح وزير التعليم الروسي بهذا الشأن لافتاً إلى أنه تقع في خاركوف وفق المعلومات المتوافرة العديد من العمليات العقابية للسكان التي لا تقاس بأي من الأطر.

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