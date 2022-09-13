وقفة في الخليل دعماً للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة اليوم بمدينة الخليل في الضفة الغربية المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى والإفراج عنهم وخاصة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في مخيم العروب شمال الخليل رفعوا علم فلسطين وصورا دعماً للأسرى وخاصة المرضى منهم ولافتات تندد بجرائم الاحتلال وباستمرار احتجاز جثامين عدد من الشهداء.

وأكد المشاركون أهمية التحرك الفوري لإنقاذ حياة أبو حميد التي باتت في مرحلة حرجة وخطيرة وسط صمت دولي مريب كما يعاني الأسرى أوضاعاً استثنائية صعبة تحت وطأة استمرار الانتهاكات والممارسات الوحشية والتعذيب بحقهم.

ولفت المشاركون إلى وجود 600 أسير مريض داخل معتقلات الاحتلال بينهم 200 يعانون أمراضاً مزمنة و23 يعانون أوراماً سرطانية كما يحتجز الاحتلال جثامين 356 شهيداً معظمهم من الضفة الغربية.

وتشهد مدن الضفة الغربية والأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقفات تضامنية بشكل يومي دعماً للأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency