الفنان العربي هاني شاكر يصل إلى دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزيرة الثقافة: أهمية تعزيز الأعمال الثقافية بين سورية وإيران
2022-09-12
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يجددون اعتداءاتهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب
2022-09-12
وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ شيراز الإيرانية تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات
2022-09-11
اتحاد فياراب أمريكا يجدد إدانته الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2022-09-11
الدفاع الروسية: القضاء على 20 من متزعمي (جبهة النصرة) الإرهابي بضربة جوية في إدلب
2022-09-09
مباحثات سورية إيرانية لتطوير العلاقات الثقافية
2022-09-09
فيرشينين يبحث مع بيدرسون الوضع في سورية
2022-09-09
محليات
مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة التربية اعتبار معاهد إعداد المدرسين التي ستفتتح العام الدراسي الحالي ملتزمة بالتعيين
2022-09-13
نتائج دراسة التنشئة الأسرية: الأم هي مقدم الرعاية الأساسي للأطفال
2022-09-13
المؤسسة العامة للطيران المدني السوري تنفي عودة استخدام الطيران المدني التركي للأجواء السورية
2022-09-13
ضبط مستودع مواد غذائية بمخالفة الغش في دمشق
2022-09-13
مهرجان (بإيدينا)… إضاءة غنية على الموروث الثقافي والحضاري
2022-09-13
ملتقى القبائل والعشائر العربية والنخب الوطنية الرابع بحلب: رفض كل أشكال الاحتلال والتأكيد على وحدة كامل التراب السوري
2022-09-13
السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت بمركزي اتصالات في ريف دمشق
2022-09-13
رياضة
روما يفوز على إمبولي بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-09-13
أوساسونا يتغلب على ألميريا في الدوري الإسباني
2022-09-13
فوز كبير لمنتخب سورية لكرة القدم للشباب على منتخب جزر ماريانا بتصفيات كأس أسيا
2022-09-12
بولونيا الإيطالي يتعاقد مع مدرب جديد
2022-09-12
خمس ميداليات لسورية في البطولة العربية للكيوكوشنكاي
2022-09-12
زفيريف يغيب عن بطولة كأس ديفيز مؤقتاً
2022-09-12
الإسباني ألكاراز يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-09-11
اقتصاد
أكثر من 23 ألف طن تقديرات إنتاج التفاح بطرطوس للموسم الحالي
2022-09-13
الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار
2022-09-13
الحكومة الروسية تعد استراتيجية لتطوير السوق المالية
2022-09-13
التشيك.. ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 17.2
2022-09-13
وزير الصناعة خلال لقائه أبو غزالة.. ضرورة العمل للنهوض بالواقع الصناعي
2022-09-12
خطة لاستصلاح أراض في محيط مدينة صلخد بريف السويداء
2022-09-12
مخزون النفط الأمريكي في احتياطيات الطوارئ يهبط لأدنى مستوى منذ عام 1984
2022-09-12
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الشريط الأخباري
مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة التربية اعتبار معاهد إعداد المدرسين التي ستفتتح العام الدراسي الحالي ملتزمة بالتعيين
ملتقى القبائل والعشائر العربية والنخب الوطنية الرابع بحلب: رفض كل أشكال الاحتلال والتأكيد على وحدة كامل التراب السوري
السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت بمركزي اتصالات في ريف دمشق
التربية: تنفيذ الإجراءات المتعلقة بخطة مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها في كل المدارس
وزارة الصحة: لا وفيات ناجمة عن مرض الكوليرا في دمشق
المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي يقر مشروع الخطة الإقليمية للإقليم الساحلي
الفنان العربي هاني شاكر يصل إلى دمشق
2022-09-13
الفنان العربي هاني شاكر يصل إلى دمشق
2022-09-13
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