موسكو: مقتل وإصابة أكثر من 800 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الخسائر في صفوف الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب تجاوزت 800 فرد بين قتيل ومصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية إن هذه الخسائر جاءت جراء ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية استهدفت مواقع عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق بدونيتسك ونيكولايف وزابوروجيه وخاركوف.

وأشار المتحدث إلى إصابة 12 مركز قيادة و47 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 152 منطقة وتدمير خمسة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في زابوروجيه ودونيتسك ونيكولايف.

وقال إن القوات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز (مي8) في منطقة نيكولايف كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ست طائرات دون طيار في مناطق متفرقة وسبع قذائف صاروخية في خيرسون.

وبين كوناشينكوف أنه تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 293 طائرة و154 مروحية و1944 طائرة دون طيار و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و4900 دبابة ومدرعة أخرى و834 راجمة صواريخ و3385 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5506 مركبات عسكرية خاصة.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي اليوم لقطات للعمل القتالي لأطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة بعيار 240 ملم من طراز 2س4 تيولبان التابعة للمنطقة العسكرية الغربية أثناء قيامها بمهام تدمير المواقع المحصنة المموهة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

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