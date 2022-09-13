الشاب أحمد سواس من حلب.. موهبة واعدة بعالم الرسم

حلب-سانا

يبدع الشاب أحمد سواس برسم اللوحات الفنية والبورتريه والوجوه الإنسانية في موهبة تنم عن براعة في استخدام أقلام الفحم وتطويعها بأنامله لتظهر مقدرته على تصوير أبرز الشخصيات الفنية رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الـ 15 عاماً.

ويقول الشاب أحمد لنشرة سانا الشبابية: إنه يعشق الرسم لأنه يفتح أمامه عالماً آخر وإنه يستطيع رسم اللوحات بالألوان المائية والزيتية لكن ليست لديه المقدرة المادية لتكلف أعباء شراء مستلزمات هذه اللوحات مبيناً أنه رسم العديد من اللوحات باستخدام الفحم لشخصيات سياسية وعالمية وفنية.

وأضاف: إن اهتماماته الفنية الأخرى متنوعة حيث يلم بأنواع الخط العربي ويتقن عدداً منها باستخدام ريشة القصب والحبر بأسلوب فني جميل بحاجة لمتابعة ورعاية لتكتمل خبرته ويتمكن من ناصية رسم الحرف.

ولفت أحمد إلى أنه يهتم أيضاً بلعبة الروبيك وترتيب المكعبات وفق الألوان وبسرعات كبيرة حيث شارك في عدة مسابقات لهذه الألعاب على مستوى محافظة حلب وفاز بالمرتبة الأولى كما يهتم بفن الأورغمي باستخدام الأوراق الصغيرة لصناعة أشكال فنية جميلة وزخارف فيها الكثير من الإبداع كما يحب حياكة الصوف حيث يثبت مقدرة كبيرة في صناعة منتجات صوفية يدوية.

واختتم أحمد حديثه بالقول: إن محبته للفن وممارسته متواصلة كما أنه مستمر بدراسته في الصف التاسع لإكمال تحصيله العلمي في الجامعة ليصبح طبيباً ناجحاً.

بدورها أوضحت والدة أحمد وهي أم شهيد أنها لاحظت حب وشغف ابنها بالرسم منذ طفولته عندما كان بالصف الخامس وواظبت على تشجيعه وتقديم الدعم المعنوي له للاستمرار بتنمية موهبته ليحقق كل طموحاته وأحلامه كما أنها تشعر بالفخر كلما استطاع إنجاز لوحة جديدة متمنية أن يلقى الرعاية والاهتمام من الجهات المعنية لتبنيه وصقل موهبته.

قصي رزوق

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