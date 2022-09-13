التشكيلية الشابة هناء ابراهيم.. طاقة فنية مسكونة بسحر الألوان

طرطوس-سانا

تحملها ريشتها إلى فضاءات واسعة تضج بالألوان والأفكار لتفصح من خلال لوحاتها عن مكنونات ومشاعر متراكمة فالفن التشكيلي بالنسبة للفنانة التشكيلية الشابة هناء ابراهيم هو بوح رهيف لما في أعماقها من هواجس وانفعالات كما أنه انعكاس لمشاهداتها الحياتية الحية.

وعن بداياتها في مجال الفن التشكيلي تشير ابراهيم وهي من منطقة الشيخ بدر بطرطوس لنشرة سانا الشبابية إلى أن حبها لهذا الفن بدأ منذ الطفولة المبكرة لكن انطلاقتها الفعلية في الفن التشكيلي بدأت عندما شاركت بالصف الثالث في مسابقات الرواد وحازت الريادة على مستوى سورية مبينة أنها اقامت أول معرض خاص بها عام 2005.

والمتابع لأعمال ابراهيم يجد مواضيع لوحاتها من صميم الواقع المعاش إضافة إلى تنفيذها لوحات البورتريه وأخرى تجسد الطبيعة والمرأة المضطهدة وتحررها إلى جانب تحولها إلى التجريد أيضاً مبينة أنها تستخدم بالرسم جميع الأدوات والألوان خاصة الرصاص والمائي والزيتي معتمدة بشكل خاص على الألوان الزيتية لأنها تعطي جمالية وواقعية وتفسح المجال للإبداع والتميز على حد تعبيرها.

وتأثرت ابراهيم وهي خريجة مدرسة الفنون النسوية بكل جميل تراه كاللوحات والطبيعة والأطفال موضحة أن عالم الطفل جميل ومميز وبه إمكانيات واسعة ومؤكدة أن الفنان الحقيقي هو من يتفاعل مع مجتمعه ويطور نفسه عبر تلقي النقد فيصحح أخطاءه ويركز على الجوانب الايجابية في أعماله.

وشاركت ابراهيم في العديد من المعارض الفردية والمحلية كما حصلت على عدة تكريمات مختتمة حديثها بالدعوة الى تنشيط الحركة الفنية الثقافية بطرطوس وتفعيل المقاهي الثقافية.

راما ضوا

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