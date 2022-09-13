روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ من التدهور الحاد للوضع في بعض المناطق الحدودية الأرمينية الأذربيجانية.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم نقله موقع روسيا اليوم “الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من تصعيد الموقف والتحلي بضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وفقاً للبيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا التي تم التوصل إليها العام الماضي” لافتة إلى أن روسيا ستبقى على اتصال مستمر ووثيق مع العاصمتين باكو ويريفان.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي تلقى نداء من القيادة الأرمينية لطلب المساعدة في حل الوضع الناشئ منذ أمس وفقاً للاتفاقيات الثنائية القائمة ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي معرباً عن الأمل بأن يتم بشكل كامل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة للوساطة الروسية لوقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية الروسية في البيان “إننا ننطلق من أن جميع النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان يجب حلها حصراً بالوسائل السياسية والدبلوماسية أما بخصوص الحدود فيجب أن تحل الخلافات في إطار عمل اللجنة الثنائية لترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية”.

واندلعت اشتباكات الليلة الماضية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتبادل الجانبان الاتهامات ضد بعضهما لجهة بدء التصعيد.

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