دراسة: الاستخدام المفرط للمحليات الصناعية يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

باريس-سانا

كشفت دراسة فرنسية جديدة أن المحليات الصناعية ليست بديلاً آمناً للسكر وكثرة استخدامها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9 بالمئة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة السوربون ونشرتها المجلة الطبية البريطانية أن استهلاك المحليات الصناعية مرتبط أيضا بزيادة خطر الظروف التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 20 بالمئة تقريبا.

وفحصت الدراسة تناول المشاركين البالغ عددهم 100 ألف شخص للمحليات من جميع المصادر الغذائية بما في ذلك المشروبات ومحليات المائدة ومنتجات الألبان قبل مقارنتها بخطر الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية وخلال فترة متابعة متوسطها تسع سنوات تم تسجيل 1502 حالة قلبية وعائية من قبل المشاركين شملت النوبات القلبية والسكتات الدماغية والذبحة الصدرية.

ولفت الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أن هذه الإضافات الغذائية التي يستهلكها ملايين الأشخاص يوميا وتوجد في آلاف الأطعمة والمشروبات لا ينبغي اعتبارها بديلاً صحياً وآمناً للسكر.

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