الحكومة الروسية تعد استراتيجية لتطوير السوق المالية

موسكو-سانا

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات لوزارة المالية والبنك المركزي لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تطوير السوق المالية الروسية حتى العام 2030.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميشوستين قوله عقب اجتماع حكومي حول تطوير النظام المالي المحلي: “يجب الانتهاء من الوثيقة مع مراعاة تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين والوضع الجيوسياسي الحالي” مشدداً على أن “مواجهة العقوبات والقيود الغربية المفروضة على روسيا تتطلب إجراء تعديلات جادة في النظام المالي حيث من الضروري تشكيل آليات فعالة توفر للاقتصاد الموارد اللازمة وتدعم التشغيل المستمر للمؤسسات وتساعد في توفير الوظائف”.

ويتوجب على وزارة المالية والبنك المركزي تنفيذ التعليمات بحلول كانون الأول من العام الحالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency