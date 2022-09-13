الأمن الروسي يلقي القبض على جاسوس ينقل معلومات ووثائق لأوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس وتسليم معلومات ووثائق إلى أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن الجهاز قوله في بيان إن “الجاسوس من سكان موسكو ويعمل مديراً للجودة في مصنع للطائرات ولديه إمكانية الوصول إلى المستندات التي تحمل علامة سرية للغاية إضافة إلى رسوم مهمة عن أجزاء الطائرات العسكرية” مشيراً إلى أنه عمل من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مع الجانب الأوكراني وسلمهم (وتحديداً إلى مصنع أوديسا للطيران) وثائق مهمة.

وسبق أن أعلن الجهاز مؤخراً عن الكشف والقاء القبض على عدد من الجواسيس والإرهابيين الذين يعملون لصالح الاستخبارات الأوكرانية.

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