هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب شرق إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر مدينة عشق آباد شرق إيران دون ورود معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

ونقلت وكالة إرنا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله إن هزة أرضية وقعت صباح اليوم في مدينة عشق آباد التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية وكان مركزها على بعد 26 كم من عشق آباد و70 كم من مدينة طبس و 74 كم من مدينة بشروية.

وضربت ثلاث هزات أرضية متتالية بقوة 3.2 و3.8 و3.3 درجات على مقياس ريختر أمس الأول محافظة الأهواز جنوب إيران.

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