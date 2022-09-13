تسجيل أول حالة وفاة بجدري القرود في لوس أنجلوس الأميركية

واشنطن-سانا

سجلت مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قوله في بيان أمس إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها بالفيروس تعود إلى شخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة مؤكداً ضرورة أن يتم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة والذين يشتبهون في إصابتهم بجدري القرود على طلب الرعاية الطبية والعلاج في وقت مبكر.

بدوره بين الدكتور ويليام شافنر في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ان جهاز المناعة الضعيف لدى الشخص لا يمكنه السيطرة على الفيروس بمجرد دخوله إلى جسده ويتضاعف الفيروس بطريقة لا يمكن احتواؤها ومن المحتمل أن ينتشر إلى العديد من الأجهزة العضوية ويحدث خللاً في وظائفها.

وتعد الوفيات الناجمة عن جدري القرود نادرة للغاية وغالباً ما تصيب الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مثل فيروس العوز المناعي البشري.

وبلغ إجمالي الإصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة نحو 22000 إصابة وكان لكاليفورنيا العدد الأكبر منها حيث سجلت 4300 إصابة.

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