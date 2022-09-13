ميتسوتاكيس: اليونان مستعدة لمواجهة كل من يهدد أراضيها

باريس-سانا

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس استعداد بلاده الدائم لمواجهة أي خطر يهدد سيادتها وذلك رداً على تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التي هاجم فيها اليونان واتهمها بـ “احتلال” جزر تقع في بحر إيجه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميتسوتاكيس قوله من قصر الإليزيه بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس “نحن مستعدون لمواجهة كل من يهددنا بالنزول على جزرنا وأراضينا”.

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن بلاده اشترت من فرنسا في آذار الماضي ست مقاتلات رافال وثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني في الوقت نفسه استعداد بلاده للتفاوض لحل أي مشكلة قائلا ” نحن منفتحون دائماً على النقاش والحوار”.

من جانبه ندد الرئيس الفرنسي بالاستفزازات التركية والتصريحات غير المقبولة التي تشكك في سيادة اليونان.

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