ضبوط تموينية في درعا بحق مخابز خاصة لمخالفات بالوزن وجودة الرغيف

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 18 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب مخابز خاصة ومحلين تجاريين ومحال كهربائيات.

مدير التجارة الداخلية يحيى عبدالله ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت مخابز بلدة إبطع الأربعة ومخبزي النعيمة وصيدا والشجرة والشيخ مسكين ومخابز الصنمين وسحم الجولان وكويا وحيط بمخالفات تتعلق بنقص الوزن وسوء صناعة الرغيف وعدم التقيد بمواعيد العمل مؤكداً أن موظفي المديرية يتابعون بشكل يومي عمل المخابز لمعالجة المشاكل مباشرة.

وأشار إلى أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطين بحق أصحاب محلين تجاريين ومحال للكهربائيات في مدينة درعا بمخالفة عدم إبراز فواتير نظامية.

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