رئيس وزراء القرم: محاولات كييف زعزعة استقرار البلاد ستبوء بالفشل

سيمفروبول-سانا

أكد رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية يوري غوتسانيوك أن نظام كييف لن يكون قادراً على زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة رغم كل الاستفزازات التي يقوم بها.

ونقلت وكالة تاس عن غوتسانيوك قوله في مقابلة تلفزيونية “نظام كييف يسعى إلى زعزعة استقرار الوضع في شبه جزيرة القرم لكن وكالات إنفاذ القانون لدينا تبذل قصارى جهدها لضمان الأمن في الجمهورية” مشيراً إلى أن السماء فوق شبه جزيرة القرم محمية بأنظمة الدفاع الجوي والمياه المحيطة بها محمية من قبل أسطول البحر الأسود الروسي وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق أجواء القرم مرات عدة هذا الصيف وفي التاسع من آب الماضي انفجرت عدة قنابل جوية على أراضي مطار (في ساكي) قرب نوفوفيدوروفكا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 14 آخرين وتضرر أكثر من 60 مبنى سكنياً.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس عن إحباطه سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية الموجهة ضد موظفي الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون وحكومة شبه جزيرة القرم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency