تصعيد عسكري جديد حول الحدود الأرمينية والاذربيجانية

عواصم- سانا

شهدت الحدود بين أرمينيا واذربيجان تصعيداً عسكرياً مفاجئاً في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب التصعيد.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان الليلة نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا مؤكدة أن تلك القوات استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.

وأضافت الوزارة أن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت في وقت متأخر اليوم قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل باتجاه المواقع الأرمينية بالقرب من غوريس وسوتك وجيرموك.

وبحسب وسائل الإعلام الأرمينية فإن قرى فيرين شورزا والكوت وميتس ماسريك وسوتك ونوراباك تتعرض الآن لإطلاق نار في منطقة جيغار كونيك.

بدورها أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان وقوع الاشتباكات لكنها ذكرت أن السبب وراء ذلك هو”أعمال الجماعات التخريبية الأرمينية”.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا في التاسع من تشرين الثاني 2020 وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعا بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر.