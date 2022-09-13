الصناعات العسكرية الروسية تطور سفناً جديدة لسلاح البحرية

موسكو-سانا

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعات العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير سفن جديدة للأبحاث البحرية.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية: إن “الخبراء الروس يعملون حالياً على مخططات تطوير الزوج الثاني من سفن الأبحاث البحرية الجديدة لصالح الجيش الروسي” مشيراً إلى أن العمل على تصنيع هاتين السفينتين قد يبدأ في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقوداً للحصول على أول سفينتين خلال فعاليات منتدى الجيش 2021 التي عقدت العام الماضي وبدأت عملية تصنيع هاتين السفينتين العام الحالي.

وتعتبر السفن الجديدة المذكورة نسخاً معدلة عن السفن التي طورها مكتب زيلينودولسك للتصاميم والبحوث الأوقيانوغرافية المعقدة ويفترض أن يكون طول كل سفينة من هذه السفن نحو 100 متر ومقدار إزاحتها للمياه نحو 4000 طن ويتكون طاقمها الأساسي من 24 شخصاً كما ستجهز بمنصات لحمل مروحيات كي أي27 التي يستخدمها سلاح البحرية الروسي.

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