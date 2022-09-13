غوتيريش: النظام المالي العالمي مفلس أخلاقياً

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان النظام المالي العالمي مفلس أخلاقياً ويعيق نمو البلدان النامية محذراً من تعميق معدلات الفقر وعدم المساواة بين الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله اليوم أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الختامي للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة “عدت للتو من باكستان الغارقة في الفيضانات والمعاناة والدمار على خلفية الصراعات الشرسة التي تعرض ملايين الأرواح للخطر كل

يوم بسبب تعميق الفقر وعدم المساواة اللذين لا يزالان يعيقان الانتعاش والتنمية وهذا كله بسبب النظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا الذي يعاقب البلدان النامية ويعيق طريقها نحو الانتعاش المستدام”.

وتوقع غوتيريش أن تمثل الدورة الـ 77 المقبلة اختبارا للنظام الدولي متعدد الأطراف بشكل لم يسبق له مثيل واختبارا للثقة بين الدول الأعضاء.

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