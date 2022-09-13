وزير الصناعة خلال لقائه أبو غزالة.. ضرورة العمل للنهوض بالواقع الصناعي

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة زياد صباغ مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “طلال أبو غزالة” العالمية الدكتور طلال أبو غزالة والوفد المرافق اليوم واقع القطاع الصناعي وأهمية استثمار البحث العلمي والتطور التكنولوجي في النهوض به.

وأكد الوزير صباغ ضرورة العمل والتعاون المشترك للنهوض بالواقع الصناعي بعد الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت على سورية وأدت إلى تدمير العديد من المنشآت الصناعية وذلك لما تمتلكه مجموعة أبو غزالة من خبرات معرفية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

من جهته أشار الدكتور أبو غزالة إلى أهمية العمل على تطوير القطاع الصناعي في سورية في ظل التطور التكنولوجي والتحول إلى الإنتاج الصناعي المعرفي الذكي والاقتصاد والحكومة الذكية مؤكداً أن هذا التحول يحقق عدة أهداف أهمها حماية البيئة وتقديم المنتج الأفضل إضافة إلى تنافسية التصدير.

وتم خلال اللقاء التوافق على عقد لقاءات فنية لتبادل الخبرات وبحث إمكانية إقامة ملتقيات وندوات بحث علمية في ذات السياق.

حضر اللقاء معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة وأيمن الخوري ومدير التخطيط والعلاقات الدولية في الوزارة الدكتور مطيع الريم.

لؤي حسامو

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