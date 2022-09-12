مكان.. معرض فردي للفنانة التشكيلية مايا زكزك في الهواء الطلق بمشتى الحلو

طرطوس-سانا

حملت لوحات المعرض الفردي الأول للفنانة التشكيلية مايا زكزك والذي افتتح مساء اليوم وسط حديقة الموزاييك في الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو تفاصيل دقيقة ودلالات جسدت معاني الحب والشغف والتعلق بالفن العمراني والطبيعة السورية.

وضم المعرض الذي حمل عنوان “مكان” 25 عملاً فنياً بأحجام وتقنيات متنوعة ما بين المائي والزيتي رسمت فيها مايا مناظر طبيعية وبورتريه ومعمل الحرير وطريق مشتى حلو وفندق دانيال بطرطوس وغيرها ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام يرافقه أمسيات موسيقية وشعرية وغنائية.

وبينت مايا 24 عاماً خريجة الهندسة المعمارية في تصريح لمراسلة سانا أن مضمون لوحاتها مستوحى من الأماكن التي أحبتها منذ خمس سنوات حتى اليوم لهذا السبب اختارت عنوان “مكان” لمشاركة تجربتها الجديدة مع الأصدقاء وهواة الفن مؤكدة أن هنالك مدناً ومناطق سورية تستحق الرسم وتسليط الضوء عليها.

واوضحت أنها بدأت بالرسم المائي والزيتي بطريقة عفوية وتميل لرسم مواضيع محلية خاصة فن العمارة السورية بحكم دراستها له بالإضافة إلى الأماكن بتنوعها والبيوت القديمة والمهجورة حيث تراها من أكثر الأماكن جمالاً و أحيانا ًتدخل أشخاصاً في لوحاتها لتكمل الشعور بالمكان.

ولفتت مايا إلى أنها تميل للمدرسة الانطباعية حيث تبدأ بتخيل مشهد للمرة الأولى مرسوماً وتستجمع أدواتها من ألوان وأشكال وخطوط حتى تصل للصورة التي في مخيلتها وتتعامل مع مزج الألوان بحساسية خاصة لتعطي كل لون حقه كما أن ما يشدها للمشهد يختلف في كل مرة فتارة تشدها ظروف مناخية معينة وتارة شعور يتعلق بالمكان أو بصورة مترسخة في ذاكرتها.

وأشارت إلى دور والداها في تشجعيها منذ اكتشاف موهبتها إلى جانب اعتمادها الذاتي في التجريب والبحث بالإضافة للقراءة في مجال الرسم والتغذية البصرية برؤية لوحات محترفين حتى تتمكن من تنمية وتطوير موهبتها.

وأقيم أيضاً على هامش المعرض أمسية موسيقية حيث قدم خلالها الشاب نبيه بيطار باقة من المعزوفات على آلة العود أمتعت الحضور.

يذكر أنه سيقام في ثاني وثالث أيام المعرض أمسية شعرية يحييها الشاعران الشابة بانه خضور والشاب جورج بيطار إضافة إلى أمسية موسيقية عزف وغناء الشابتين ريبال روفائيل و مايا رزوق.

هيبه سليمان

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