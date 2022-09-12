فيلم (الإفطار الأخير) بداية عروض سينما الهواء الطلق على مدرج جبلة الأثري

اللاذقية-سانا

للمرة الأولى على المدرج الأثري في مدينة جبلة بدأت سينما الهواء الطلق عروضها بهدف تنشيط الحركة الثقافية والفنية والاجتماعية في الأماكن الأثرية والسياحية.

العروض التي تقيمها المؤسسة العامة للسينما لمدة ثلاثة أيام استهلت بفيلم الإفطار الأخير من تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد وبطولة عبد المنعم عمايري وكنده حنا وكرم الشعراني ويتحدث عن تداعيات الحرب الإرهابية على سورية والحب في زمن الحرب والمآسي والمعاناة التي عاشها السوريون من تبعات تلك الحرب على كل المستويات النفسية والمعيشية وما لاقوه من موت وتشرد بسببها.

وأوضح باسم خباز معاون مدير المؤسسة العامة للسينما أن وزارة الثقافة مهتمة بإقامة الفعاليات الثقافية والفنية على مدرج جبلة الأثري لكون هذه الآثار دليلاً على عظمة سورية وحضارتها الموغلة في التاريخ.

ولفت خباز إلى أن عرض الغد سيكون الفيلم الطويل حكاية في دمشق من إخراج أحمد إبراهيم أحمد ويختتم بالفيلم الطويل نجمة الصبح لجود سعيد مشيراً إلى أن الأفلام الطويلة تلقى متابعة أكثر من القصيرة وهذا لا يمنع من عرض أفلام قصيرة في السنين القادمة.

بلال أحمد

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